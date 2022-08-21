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“Putin’in akıl hocası” Dugin’e suikast

Rusya Devlet Başkanı Putin’e olan yakınlığı ile bilinen ve “Avrasyacı” olarak anılan Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugin, Moskova’da arabasında meydana gelen patlamada öldüğü açıklandı.

2022-08-21 01:30:33

Rus siyaset bilimci ve strateji uzmanı olan Aleksandır Dugin, Putin'in akıl hocası olarak da biliniyor. Aleksandır Dugin'e yapılması planlanan suikastte Dugin'in kızı Darya Dugin'in öldürüldüğü haberleri gündeme geldi.

Putin'in baş stratejisti olan Aleksandır Dugin'in Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı biliniyor.

Söz konusu olay hakkında birçok gazeteci yorumlarda bulunuyor. Haşmet Babaoğlu Dugin'e yapılan suikast ile ilgili “Moskovadaki suikastın çok geniş açılımları var... Batı istihbaratının Moskova'daki uzantılarının hem Avrasya, hem de Rusya'yı Müslüman toplumlarla dayanışma içinde bir Ortodoks merkez yapma projesine saldırdığı söylenebilir. Çünkü Dugin bu projenin sembol ismi…” ifadelerini kullandı.

Erkin Öncan ise olay ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Hedefin Dugin olduğu tahmin ediliyor ancak doğrudan kızını öldürmek istemiş olabilirler. 'The Voice of Mordor'un haberine göre Dugina, Bellingcat grubundan Khristo Grozev'in bağlantılarını yakından araştırıyordu ve 'birçok ilginç materyal keşfettiğini' söylemişti.”

Gaffar Yakınca “Dugin'in kızına yönelik suikastın, Batılı istihbarat örgütlerince gerçekleştirildiğini kestirmek güç değil. Dugin, açık bir Türk dostu. Hedef Rusya-Türkiye ekseni. Emperyalistler gövde gösterisi yapıyor. Çok dikkatli olmak zorundayız.” Dedi.

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