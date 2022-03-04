Putin'in adımları Suriye'de de karşılık bulacak

Acun, konuya net bir ifadeyle başlıyor ve “Putin'in Ukrayna hamlesi kendisi ve ülkesi adına büyük stratejik iflas anlamına geliyor” cümlesini kullanıyor. Hem sahada hem de masada tüm izlerin bir Rusya içi ‘felakete' işaret ettiğine değinen Can Acun'a göre bu fotoğrafın Suriye sahasına da yansımaları olacak. Suriye'deki Rus askeri gücü ciddi zorluklar yaşayacak Ukrayna'da her geçen gün daha bilinmez bir hal alan mevcut durumun Rusya ve onun Suriye'deki esas oyuncusu Esed rejimi için işleri çok zorlaştıracağını söylüyor Acun. Rus askeri gücünün Ukrayna'ya odaklanacağı gerçeğinden yola çıkıyor ve şöyle devam ediyor: “Sahada yaşananlar bize Rusya'nın askeri kapasitesi ve kimi yetersizliklerini görme açısından ciddi fırsatlar veriyor. Rus askeri gücünün Ukrayna'ya odaklanması onların Suriye'deki etkinliğini azaltacak. Öte yandan Montrö Sözleşmesi gereği boğazların kapatıldığını biliyoruz. Bu durum Rusya'nın Suriye'deki askeri gücünü ikmal etmesinde de ciddi lojistik sorunlar doğuracak. Jet yakıtından tutun da mühimmat aktarımına kadar çok farklı alanlarda zorluklarla karşılaşacaklar. Sadece askeri açıdan bir zorluktan bahsetmiyorum. Esed rejimine yönelik diğer desteklerin de kesileceğini görebiliriz. Bu noktadan itibaren batılı devletlerin Suriye denklemine bakışı değişecek ve rejime karşı çok daha sertleşeceklerdir. Esed rejiminin bu saatten sonra uluslararası meşrutiyet sağlaması da artık imkansız bir çaba olacak.”