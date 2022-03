Putin'in adımları Suriye'de de karşılık bulacak

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; Rusya Lideri Vladimir Putin, askeri birliklerin Kiev'e ilerlemesi emrini verdiğinde olayların bu noktaya varacağını tahmin etmiş midir bilinmez. Ancak gelinen noktada modern dünyanın hemen her alanından dışlanan, yurt dışındaki tüm varlıkları dondurulan, küresel finans sisteminden çıkarılan bir Rusya var. Atılan her askeri adımın çok ciddi maliyetleri olduğu günümüzde, Putin'in Ukrayna hamlesinin Suriye'ye muhtemel yansımalarını SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun TRT Haber'e anlattı.