Putin ile Sisi telefonda görüştü

04.12.2017 23:58:57

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki liderin telefon görüşmesinde, "Ortadoğu'daki son gelişmeler, bölgede istikrarın yeniden sağlanması için ortak çabalar ile mevcut krizlere yönelik siyasi çözümlere ilişkin konular" ele alındı.

İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yollarının tartışıldığı görüşmede, askeri ve ticari alan başta olmak üzere pek çok noktada işbirliğinin etkinleştirilmesi adına yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.

Görüşmede, Mısır'ın "Filistin uzlaşısının sağlanması" için sarf ettiği çabadan övgüyle söz eden Putin, ayrıca ülkesinin Mısır hükümeti ve halkını terörle mücadele konusunda desteklediğini belirtti.

Sisi ise Mısır halkının terörle mücadele ve aşırılık yanlısı görüşleri reddetme konularındaki kararlılığı ile güvenlik güçlerinin terörün sonlandırılması için sergilediği güçlü tavra dikkati çekti.