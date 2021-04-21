Putin: Hiç olmadıkları kadar pişman olacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar.' dedi.

Federal Meclis'in üyelerine hitaben bir konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vlamidir Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum. Ukrayna ya da Belarus'ta ayaklanmalar olduğunda Batı ne Ukrayna ne de Belarus'u düşünüyordu. İstedikleri Rusya'yı çevrelemekti. Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor. Rusya'ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır."

"NÜKLEER SİLAHLAR DA DAHİL ASKERİ TEÇHİZATIMIZI YENİLİYORUZ"

Bununla birlikte Putin, Rusya ordusunun sürekli olarak geliştiğini belirterek, “Nükleer silahlar dahil askeri teçhizatımızı yeniliyoruz. Hipersonik füze sistemine benzer yeni güvenlik sistemleri oluşturmalıyız. Avangard ve Peresvet sistemleri ordunun kullanımına girdi, yakında da Sarmat füzeleri buna eklenecek. Rus birliklerinin kullanımına füze sistemleri olan Kinjal, Kalibr ve Tsirkon da girecek" dedi.

Putin, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin toplanması çağrısında bulundu.

Öte yandan, sokaklarda protesto gösterileri devam ediyor. Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya'yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" dedi.

NAVALNY AÇIKLAMASI

Putin aynı zamanda bir ulusa sesleniş konuşması niteliği taşıyan konuşmasının çoğunu iç meselelere ayırdı, genişletilmiş hükümet yardımları ve düşük yaşam standartlarını yükseltmek için altyapıya daha fazla harcama yapılacağına dair söz verdi.

Hapisteki muhalif lider Alexey Navalny'nin serbest bırakılmasını talep eden ülke çapındaki protestolarda ise iç güvenlik unsurlarına baskı yapıldığını ifade etti.

ABD'DEN NAVALNY UYARISI

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Alexei Navalny, Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı'nın "her an ölebilir" uyarısı ardından, açlık grevinin 3. haftasında cezaevindeki hastaneye nakledilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hapishanede ölmesi durumunda bunun sonuçları olacağını Rusya'ya ilettiğini aktarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.