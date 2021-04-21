DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Emeklilere ikramiye müjdesi
Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Putin: Hiç olmadıkları kadar pişman olacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar.' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.04.2021 15:10:48
Putin: Hiç olmadıkları kadar pişman olacaklar

Federal Meclis'in üyelerine hitaben bir konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vlamidir Putin, şu ifadeleri kullandı:

 "Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum. Ukrayna ya da Belarus'ta ayaklanmalar olduğunda Batı ne Ukrayna ne de Belarus'u düşünüyordu. İstedikleri Rusya'yı çevrelemekti. Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor. Rusya'ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır."

"NÜKLEER SİLAHLAR DA DAHİL ASKERİ TEÇHİZATIMIZI YENİLİYORUZ"

Bununla birlikte Putin, Rusya ordusunun sürekli olarak geliştiğini belirterek, “Nükleer silahlar dahil askeri teçhizatımızı yeniliyoruz. Hipersonik füze sistemine benzer yeni güvenlik sistemleri oluşturmalıyız. Avangard ve Peresvet sistemleri ordunun kullanımına girdi, yakında da Sarmat füzeleri buna eklenecek. Rus birliklerinin kullanımına füze sistemleri olan Kinjal, Kalibr ve Tsirkon da girecek" dedi.

Putin, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin toplanması çağrısında bulundu.

Öte yandan, sokaklarda protesto gösterileri devam ediyor. Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya'yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" dedi.

NAVALNY AÇIKLAMASI

Putin aynı zamanda bir ulusa sesleniş konuşması niteliği taşıyan konuşmasının çoğunu iç meselelere ayırdı, genişletilmiş hükümet yardımları ve düşük yaşam standartlarını yükseltmek için altyapıya daha fazla harcama yapılacağına dair söz verdi.

Hapisteki muhalif lider Alexey Navalny'nin serbest bırakılmasını talep eden ülke çapındaki protestolarda ise iç güvenlik unsurlarına baskı yapıldığını ifade etti.

ABD'DEN NAVALNY UYARISI

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Alexei Navalny, Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı'nın "her an ölebilir" uyarısı ardından, açlık grevinin 3. haftasında cezaevindeki hastaneye nakledilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hapishanede ölmesi durumunda bunun sonuçları olacağını Rusya'ya ilettiğini aktarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş