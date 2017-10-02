Putin'den Trump'a taziye mesajı

02.10.2017 23:26:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en az 58 kişinin öldüğü, 515 kişinin de yaralandığı Las Vegas'taki saldırı ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Trump'a gönderdiği mesajında “Onlarca sivilin hayatını alan cinayet, zulmüyle şok ediyor.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.