Putin'den petrol anlaşması açıklaması

04.10.2017 16:27:14

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki anlaşmanın geleceğine ilişkin, "Petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşma uzatılacaksa en az 2018 sonuna kadar uzatılması gerekir." dedi.

Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu Rus Enerji Haftası Forumu'nda konuşan Putin, petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşmanın uzatılması konusunda henüz net bir şey söylemenin şu anda mümkün olmadığını vurguladı.

OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı ülkeler arasında anlaşmanın uzatılmasına ilişkin istişarelerin devam ettiğini belirten Putin, "Petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşma uzatılacaksa en az 2018 sonuna kadar uzatılması gerekir. Biz anlaşma kapsamındaki taahhüdümüzü sonuna kadar yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın anlaşma kapsamında günlük 300 bin varillik kısıntı taahhüt ettiğini anımsatan Putin, "Biz taahhüdümüzü anlaşmanın sona ereceği Mart 2018'e kadar yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.