Putin'den Erdoğan’a: Sağlam duruşunuz sayesinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 70'inci yaşını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Daha nice yıllara' ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı takdirde Rusya Devlet Başkanı Putin'le gelecek dönemde Semerkant'ta tekrar bir araya gelme şanslarının olduğunu dile getirdi.

Novorossiysk başta olmak üzere Rusya limanlarına yönelik RO-RO taşımacılığın geliştirilmesi ve RO-PAX seferlerinin başlatılmasının ikili ticarette çarpan etkisi yaratacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu süreç içinde Akkuyu çok çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştuk. Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu, tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Bu konularda Türkiye-Rusya iş birliği, tabii Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop, o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok çok farklı olacaktır."

TAHIL VE GÜBRE SEVKİYATI

Özellikle üzerinde durdukları konulardan birinin tahıl ve gübre nakli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konuda İstanbul Mutabakatı'nı güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta ülkelerinin isimlerini dahi belirlemede müşterek çalışma içinde olabiliriz. Bizim için gelişmiş ülkelerden çok özellikle fakir fukara, garip guraba ülkeleri bu süreç içinde gözetmemizdir. Bunu yapmamız da dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum. Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar inanıyorum ki belli çevreleri rahatsız ederken ama öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir. Bu konudaki kararlılığımız, arkadaşlarımızın birbirleriyle yapacakları çalışmalar tabii çok önemli. Gerek Dışişleri gerek Tarım ve Orman ile Enerji Bakanlarımızın yapacağı çalışmalar, bizleri çok daha güçlü kılacaktır diye düşünüyoruCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da bugün görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme sırasında Erdoğan'a “Türkiye, bugün Avrupa'ya gaz tedariki için en güvenilir rota haline geldi” dedi.

AKKUYU'NUN İLK ÜNİTESİ CUMHURİYETİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE YETİŞECEK

Kremlin Sarayı tarafından uzun süren Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili basına açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenli görüşmenin olumlu sonuçlar doğurduğunun altını çizdiği ve Akkuyu nükleer santraliyle ilgili bilgi verdiği ifade edildi. Putin, santral çalışmalarının planlara göre ilerlediğini, şantiyede 20 bin kişinin çalıştığını ve ilk güç ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümüne yetiştirileceğini söyledi.

'GAZ DAĞITIM VE FİYATLANDIRMA MERKEZİ'

Kremlin açıklamasında Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Türkiye, bugün Avrupa'ya gaz tedariki için en güvenilir rota haline geldi - duruşunuz sayesinde, Sayın Başkan, bu gaz taşıma sisteminin, Türk Akımı'nın inşasındaki sağlam duruşunuz sayesinde” dediği belirtildi.

Putin görüşmede Türkiye'de kurulması önerilen gaz dağıtım merkezinin aynı zamanda 'gaz fiyatını belirleme platformu' haline gelebileceğini söyledi. Putin'in konuyla ilgili "Birlikte yaratabileceğimiz bu merkezin işletilmesi sırasında, kesinlikle bu sadece tedarik için değil, aynı zamanda fiyat belirleme için de bir platform olacaktır, çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konudur" dediği ifade edildi.

UKRAYNA TAHILI

Tahıl anlaşması konusunda Putin'in “Sayın Başkan, çabalarınız sayesinde Ukrayna tahılının dış pazarlara ihracatıyla ilgili anlaşmayı uyguluyoruz. Bu ürünü alan ülkelerin buna minnettar olması gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki, BM gıda programları kapsamında gelişmekte olan, en fakir ülkelere küçük bir pay gidiyor” dediği kaydedildi.

Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dimitry Peskov, yaklaşık 1,5 saat süren Erdoğan-Putin görüşmesinde Ukrayna konusunun ele alınmadığını söyledi.

AA, DHA