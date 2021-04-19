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Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

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19.04.2021 21:04:21
Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, 22 Nisan'da İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Putin'in, zirve kapsamında Biden ve diğer ülke liderleri ile ikili görüşmesinin planlanmadığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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