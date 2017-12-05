Putin, Abbas ile Kudüs'ü görüştü

05.12.2017 21:20:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası" ile ilgili görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ortadoğu'daki sorunları ve Kudüs'ün statüsü ile ilgili son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Putin'in görüşmede, "Rusya, Kudüs'ün statüsü dahil olmak üzere tüm tartışmalı konular için Filistin ve İsrail arasında doğrudan görüşmelerin derhal başlamasını destekliyor." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Görüşmede tarafların ayrıca, ekim ayında Kahire'de imzalanan ve Filistin'in birliğini sağlamlaştırmaya yönelik Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmanın önemini vurguladıkları kaydedildi.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, Rusya'nın, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve Doğu Kudüs'ün ise gelecekteki bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğine inandığı duyurulmuştu.