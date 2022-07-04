DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2502 ₺

EURO

17,6084 ₺

ALTIN

976,96 ₺

BİST

2.383,69 ₺

PTT'nin elektrikli dağıtım araçları

PTT AŞ'nin, posta ve kargo dağıtımında kullandığı enerji verimliliği yüksek ve doğa dostu elektrikli araç sayısını her geçen gün arttırdığı bildirildi.

2022-07-04 22:54:26

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çevreci, sürdürülebilir ve 2053 hedeflerine uygun araçlarla görevde oldukları belirtilerek, "PTT Ailesi olarak yenilikçi ve doğa dostu elektrikli araçlarımız sayesinde daha çevreci bir hizmet sunmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de sosyal medya hesabından şirketin tweetini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç sayımız her geçen gün artıyor! PTT Ailesi olarak daha çevreci anlayışıyla, elektrikli araç filomuza yenilerini ekledik."

Sıfır karbon salınımlı araçlar, en dar sokaklarda bile hizmet verebiliyor

Enerji maliyeti açısından içten yanmalı motorlara göre 7 kat daha fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salınımlı araçlar, tam dolu şarjla 220 kilometre gidebiliyor. Düşük şarj maliyetiyle tasarruf sağlayan araçlar, 4 ila 9 saatlik sürede şarj edilebiliyor.

Kargo ve e-ticaret taşımacılığında çevre dostu yeni bir dönemi başlatan elektrikli dağıtım araçları, kullanışlı tasarımı sayesinde en dar sokaklarda bile yol alabiliyor. 2 farklı hız moduna sahip, pratik yükleme ve boşaltma işlemleri yapılabilmesine imkan sağlayan bu araçların hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkabiliyor. AA

Üsküp’te gerilim tırmanıyor

Üsküp’te gerilim tırmanıyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestolarda gerginlik sürüyor.
Emniyet'ten sahte parayla ilgili videolu uyarı

Emniyet'ten sahte parayla ilgili videolu uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) yayınlanan videoda gerçek banknotların özellikleri sıralanarak sahte para dolandırıcılığına karşı vatandaşlar uyarıldı.
Maymun çiçeği neyi gizlemek için üretildi?

Maymun çiçeği neyi gizlemek için üretildi?

Alman doktor Wolfgang Wodarg, bir süredir gündemde olan ‘maymun çiçeği’ haberleriyle ilgili olarak 'Maymun çiçeği aşı yan etkilerini gizlemek üzere pazarlanıyor.' dedi
Yılmaz Vural: Trabzonspor yine şampiyon adayı

Yılmaz Vural: Trabzonspor yine şampiyon adayı

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural. 'Bu sene takımların durumuna bakıldığında, Trabzonspor yine şampiyonluğun önemli adaylarından olacak.' dedi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş