Prof. Saraçoğlu ses kaydı alıp savcılığa gitti! Dolandırıcılara darbe

Prostat tedavisi amaçlı satışı yapılan ilaca vurgu yapılan dilekçede, "Tedavi edici bitkisel bir ürün olarak tanıtıp, masum insanların zorlandığı sorunlarına çözüm bulmayı vaat edip insanları aldattılar. Firma, Saraçoğlu'nun ismini kullanarak güvenilirliğinden ve tanınmışlığından yararlanarak halkı kandırıp sağlıklarını tehlikeye atmaktadır" denildi. Firma tarafından satışı yapılan ürünlerin tehlikeli olduğuna da dikkat çekildi. Ürünlerin kişilerin sağlığını tehdit ettiği kaydedilen şikayet dilekçesinde, "Birçok masum insanın sağlığını tehlikeye atıp Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun ismini kullanarak haksız çıkar sağlama amacı gütmektedirler" ifadeleri yer aldı. Şüphelilerin "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Kaynak: Sabah