Prof. Saraçoğlu ses kaydı alıp savcılığa gitti! Dolandırıcılara darbe
Dolandırıcıların hedefindeki isim bu kez Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu oldu. Ünlü Prof. Saraçoğlu, dolandırıcıların adını kullanarak prostat ilacı satışı yaptığını öğrendi. Ekibindeki isimler olayın doğruluğunu araştırmak için firmadan sipariş bile verdi. Saraçoğlu ise sözde ilaç ve kendi şirketi üzerinden satış yapılıyormuş izlenimi veren firma çalışanlarının ses kaydıyla soluğu savcılıkta aldı.
Dolandırıcılar her gün akıl almaz yöntemlerle birçok insanın canını yakmaya devam ediyor. Bu kez dolandırıcıların radarına hastalıklarına şifa bulmaya çalışan insanlar yer aldı. Prostat sorunlarını çözeceklerini vaat eden dolandırıcılar ünlü Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun adını kullandı.
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SÖZDE İLAÇ VE SES KAYITLARI BÜYÜK DELİL OLDU
Olay, İstanbul Güngören'de faaliyet gösteren bir pazarlama şirketinin insanları aramasıyla başladı. Şirket, ünlü Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun firmasıymış gibi vatandaşları aradı. Şişesi 200 liradan Türkiye'nin dört bir yanına prostata çare olduğunu öne sürdüğü bitkisel bir ilacın satışını yaptı.
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Sabahta yer alan habere göre, Saraçoğlu, kendisine gelen ihbarlar üzerine öğrendiği olayın ardından ekibinde çalışanlar vasıtasıyla ilgili şirketi arayıp siparişte bulundu. Sözde prostata çare bulan ilacı ve şirkettekilerle, "Doktor Saraçoğlu'nun merkezi" denilen konuşmaların bulunduğu ses kayıtlarıyla savcılığın yolunu tuttu.
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SARAÇOĞLU'NUN ADIYLA HUKUKA AYKIRI VE HİLELİ SATIŞ
Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu avukatı aracılığıyla bulunduğu suç duyurusunda, bitkilerin hastalıklardan koruyucu ve tedaviyi destekleyici etkilerini açıklayan 40 yıllık çalışmaları bulunduğunu ve buna ilişkin de Türkiye genelinde 21 mağaza ve 90 satış noktası ile hizmet veren şirketinde 300'ün üzerinde ürün satışı yaptığını kaydetti.
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Dilekçede, Saraçoğlu'nun sağlık sektöründe ülke çapında ve yurtdışındaki birçok ülkede tanındığı, güvenilen ve birçok hastaya ışık tutan bir şahsiyet olduğu ifade edilerek, hastaları arayan şirketin İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun adı adıyla hukuka aykırı ve hileli hareketlerle satış yaptığı kaydedildi.
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MASUM İNSANLARI ALDATTILAR
Prostat tedavisi amaçlı satışı yapılan ilaca vurgu yapılan dilekçede, "Tedavi edici bitkisel bir ürün olarak tanıtıp, masum insanların zorlandığı sorunlarına çözüm bulmayı vaat edip insanları aldattılar. Firma, Saraçoğlu'nun ismini kullanarak güvenilirliğinden ve tanınmışlığından yararlanarak halkı kandırıp sağlıklarını tehlikeye atmaktadır" denildi. Firma tarafından satışı yapılan ürünlerin tehlikeli olduğuna da dikkat çekildi. Ürünlerin kişilerin sağlığını tehdit ettiği kaydedilen şikayet dilekçesinde, "Birçok masum insanın sağlığını tehlikeye atıp Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun ismini kullanarak haksız çıkar sağlama amacı gütmektedirler" ifadeleri yer aldı. Şüphelilerin "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Kaynak: Sabah
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