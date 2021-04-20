Prof. Dr. Uçar: 'Aşıda 'patent hakkı' aptallıktır'

Tarihçi Prof. Dr. Şahin Uçar, uluslararası ilaç şirketleri tarafından üretilen aşılar üzerinde ‘patent hakkı’ kullanılmasına tepki göstererek, ‘sınırsız ve sonsuz bir aptallık bu’ dedi.

Prof. Uçar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ‘dünyada pandemi varken aşı patent hakkı meşru ve hukuki bir mülkiyet hakkı sayılamaz! Sınırsız ve sonsuz bir aptallık bu! Devletlerin de bu şartlarda bu patent mülkiyetini ve uluslararası ilaç şirketlerini koruma hakkı yoktur!' diye yazdı.

Prof. Uçar, kendisinin ‘Mülk ve hilafet' adlı kitabından İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'in görüşünü de paylaştı:

“Toynbee bile diyor ki, ‘ekonomik aktivitenin ünitesi aile veya aşiretken faydalı olan mülkiyet kurumu uluslararası şirketler çağında zararlıdır ve bu durum medeniyetimizi tehdid etmektedir”

Geçtiğimiz hafta Brüksel'de, 'Kovid-19 aşılarında patent kaldırılsın' eylemi düzenlenmişti. Brüksel'de AB Komisyonu önünde bir araya gelen çeşitli kitle örgütleri ve sağlık kuruluşlarının temsilcileri, Kovid-19 aşılarının patentlerinin kaldırılması talebinde bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.