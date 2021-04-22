DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Emeklilere ikramiye müjdesi
Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Prof. Dr. Kurnaz'dan ''2050'' uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye’nin 2050’ye doğru karşılaşması olası tehlikeleri Meclis’te anlattı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.04.2021 08:10:23
Prof. Dr. Kurnaz'dan ''2050'' uyarısı

Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye'nin 2050 yılında büyük kuraklık yaşayacağını belirtti.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Kurnaz, şunları söyledi:

'İSTANBUL 45 DERECEYİ GÖRECEK'

Sıcaklıklar ortalama 5 derece artacak olursa 30 yıl sonra İstanbul'da en yüksek sıcaklık 45 dereceye çıkacak. Hastaneler hazır mı? Bu kadar insan sapır sapır o sıcakta ölmeye başladığında hazır olacak mıyız buna? Bu sıcak öldürür mü insanı? Bu sıcaklığa ‘ıslak termometre 35 derece' deniyor. Islak termometre 35 olursa hava sıcakmış, serinmiş yok, ölüyorsunuz; bu kadar basit.

30 senede nerede kuraklık olacak? Çukurova'da. Yani Çukurova'da tarım yapamayacağız. Ege'nin batısında korkunç kuraklık olacak.

'MALATYA'DA KAYISI KALMAYACAK'

Sivas'ta, Malatya'da kuraklık olacak. Kayısı yok. Hazır mıyız buna? Bir de orta göbeğinde yaşadığımız hastalıklar var. İki sene önce İstanbul'da 4 Batı Nil virüsü vakası görüldü. Niye? Çünkü ticaret yapıyoruz. Afrika ticarette en çok Türkiye'ye güveniyormuş; çok güzel bir şey, gurur duyduk ama eşittir bu sivrisinekler de gelecek bize. Eskiden bu sivrisineklerin gelmesi seneler sürüyordu, şimdi bir konteynerin içine kaçan bir sivrisinek 6 saat sonra İstanbul'da.

'KONYA'DA TARIM BİTEBİLİR'

Konya Ovası'nda en az 90 bin tane su kuyusu var ve devlet bunlardan 25 bininden ne kadar su çekildiğini biliyor. Konya Ovası Projesi Başkanı iki hafta önce diyor ki: ‘Yer yer yer altı suyu 22 metre düşüyor senede.' Senede 22 metre yeraltı suyu düşerken Konya Ovası'nda sulamalı tarım yapamazsınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş