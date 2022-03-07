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Prof. Dr. Koni'den tepki çeken ifadeler: Türk erkekleri Ukraynalıları bekliyor ama…

Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Hasan Koni’nin 'Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar' sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

2022-03-07 12:10:58

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 12. günde de devam ederken bir yandan da çatışmaların ve bombardımanların arasında kalan sivillerin hayatta kalma mücadelesi sürüyor. Pek çok Ukraynalı vatandaş, Polonya ve Romanya gibi komşu ülkelere sığınırken toplam sığınmacı sayısının 1,5 milyona ulaştığı konuşuluyor. Öte yandan son günlerde Ukraynalı sığınmacılarla ilgili sosyal medyadaki düzeysiz ifadeler de kamuoyunda oldukça tepki çekiyor.

CANLI YAYINDA TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Bu kez ise iki ülke arasında gerçekleşen savaşı yorumlamak üzere Habertürk canlı yayınına görüntülü bağlanan Prof. Dr. Hasan Koni'nin kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

"BİZİM ERKEKLER UKRAYNALILARIN GELMESİNİ BEKLİYOR"

Savaş nedeniyle Ukrayna'dan gerçekleşen göçü Avrupa'nın kaldıramayacağını savunan Koni, göçmen sayısının 1.5 milyona dayandığını ifade ederek "Daha da artacak. Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar. Bu da bir başka konu. Bunu edebiyat olarak söylüyorum ama bu gittikçe de artıyor. Zaten fırsat bu fırsat diye de geçiyorlar" dedi.

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