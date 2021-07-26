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Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihçi Halil İnalcık'ı anlattı

Ortaylı, İnalcık ile aile dostu olduklarını bu nedenle çok genç yaşta kendisini tanıma fırsatı bulduğunu söyleyerek şöyle dedi: 'İlk tanıştığımda çocuktum, asıl Mülkiye'ye girdiğimde tanışmış sayıyorum. Kendisinde tarih babında aradığım soruların cevaplarını buldum. Üslubu ve metodolojisi dikkatimi çekti. Türkiye'de her zaman bir amatör tarihçilik vardır, siyaset alanında, günlük hayatta gezilir. Metottan ve kaynaklardan uzak, çok ezbere konuşmaya dayanır. Böyle bir hoca olmadığını anladım.'

2021-07-26 11:27:00
Arhavi'deki selde iple üst kata tırmanarak kurtuldular

Arhavi'deki selde iple üst kata tırmanarak kurtuldular

Artvin'in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz'da meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan Mustafa ve Fatma Töngel çifti, komşularının sarkıttığı ip yardımıyla üst kata tırmanarak kurtuldu.
Norveç'e meteor düştü!

Norveç'e meteor düştü!

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarında bir ormana düştüğü tahmin edilen meteor, başkent ve çevresinde geceyi gündüze çevirdi.
Ressamın çizdiği ağacın gövdesini tamamladığı harika görüntüler

Ressamın çizdiği ağacın gövdesini tamamladığı harika görüntüler

Ressamın ağacın yapraklarını yaptıktan sonra gövdesini tamamladığı görüntüler ortaya izlemesi keyifli görüntüler çıkarıyor.
Kuyumcuyu dolandırmak isteyen kişiyi aksiyon filmi tadında yakalayan motorlu kurye

Kuyumcuyu dolandırmak isteyen kişiyi aksiyon filmi tadında yakalayan motorlu kurye

İstanbul'da yaşanan olayda, kuyumcuya sahte altın vermeye çalışan kişi kaçarken motosikletli kuryeden uçan tekme yedi. Kuyumcunun altının sahte olduğunu anlaması ile kaçmaya çalışan kişiyi yakalayan kuryenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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