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Prof. Dr. Günyeli: Beni entübe edin diye yalvarmak üzereydim

Koronavirüsü yenen Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Günyeli, nefes darlığı nedeniyle arkadaşlarına 'beni entübe etmeleri' için yalvarma noktasına geldiğini ifade etti.

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23.04.2021 17:18:12
Prof. Dr. Günyeli: Beni entübe edin diye yalvarmak üzereydim

Prof. Dr. İlker Günyeli, halsizlik, öksürük, yüksek ateş, ayak ve sırt ağrıları şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Günyeli'nin ağır geçen yoğun bakım sürecinden sonra tedavisi evinde devam etti.

Sağlığına kavuşan Günyeli, herkesi tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

16 gün zorlu yoğun bakım süreci oldu

Prof. Dr. İlker Günyeli, AA muhabirine, görev yaptığı hastanede Kovid-19'dan korunmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Odasında hava temizleme ve ozon cihazı bulundurduğunu belirten Günyeli, hastalığı çocuklarından kaptığını düşündüğünü dile getirdi.

Çocuklarının hastalığı hafif şekilde atlattığını ifade eden Günyeli, "Onlar ishal, kırgınlık, halsizlik yaşadı. Benim kötü oldu. O dönem babam da vefat etmişti, psikolojim de bozulmuştu. Cenazeden dönerken yolda nefes darlığım başladı. Direkt hastaneye gittim, hemen yatışım yapıldı. Yaklaşık 16 gün yoğun bakımda kaldım." dedi.

Hastaneden eve oksijen tüpleriyle geldi

Günyeli, akciğerlerinin çok etkilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yoğun bakımda tedavim devam ettiği sırada nefes darlığımın yanı sıra sürekli öksürük, ateş şikayetim oldu. Nefes alamamak çok kötü bir duygu. Kelimelerle ifade etmekte zorlanıyorum. Oksijen, antibiyotik uygulandı, çok ağır tedaviler gördüm. Hastaneden eve oksijen tüpleriyle geldim. Uzun bir süre de evde oksijen tüpü kullandım. İki buçuk ay kadar yüksek doz kan sulandırıcılar kullandım. Nefes darlığından dolayı arkadaşlarıma beni entübe edin diye yalvarma noktasına geldim. Kovid-19, hastalıktan sonra kanı pıhtılaştırarak kalp krizi ve diğer nedenlerden dolayı ölüme yol açıyor. Bu işin şakası yok. Lütfen dikkat edelim. Herkes tedbirini en üst seviyede alsın."

Sağlık çalışanları olarak büyük yük ve stresin altında olduklarına dikkati çeken Günyeli, vatandaşların da tedbirlere uyarak kendilerine yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan