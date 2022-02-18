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Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bir araya geldiği gençlere, 'Bazı anne ve babalardan duyuyorum, eğitim için çocuklarını dış ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye’de çok güzel üniversiteler var. Ben Türkiye’de çok güzel bir eğitim aldım. Bilim yapmayı Türkiye’de öğrendim' dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim
18.02.2022 12:29:59
Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim

Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılışı nedeniyle Ankara'ya gelen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı programda lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi" dedi.

 
 
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Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim

Bakan Kasapoğlu, bilim adına örnek bir bilim insanını ağırladıklarını söyleyerek "Aziz Hocamız diyor ki; 'Memleketine faydalı olan, tüm dünyaya faydalı olur'. O yüzden vatan sevgisiyle, milletine, memleketine faydalı olma idealiyle kendisini yetiştiren insanların, bu yolda ilerledikçe nasıl evrensel bir hale geldiğinin en güzel örneği hocamız. Bir ağacın kökleri nasıl ağacı besliyorsa, o ağacın toprağa tutunmasını sağlıyorsa insan kökleri ilim ve manevi değerleri de onun için ehemmiyet arz ediyor.

 
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Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim

Kökünden kopan ağaç ne kadar değerli olursa olsun kuruyor. Bilim hayatında önemli bir çığır açmış olan hocamızın, önemli bulgularından bir tanesi de bu.

 
 
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Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim

Mardin'den Nobel'e uzanan bir hikaye yanı başımızda. Ben bu hikayenin gençlerimiz açısından nasıl bir ilham, nasıl bir motivasyon kaynağı olduğunu da biliyorum"

 
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Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim
'BİLİMİ TÜRKİYE'DE ÖĞRENDİM'
 

Öğrencilere başarı hikayesini anlatan Prof. Dr. Sancar, "Türkiye'de çok güzel eğitim görebilirsiniz. Çünkü son zamanlarda bazı anne ve babalardan duyuyorum, eğitim için çocuklarını dış ülkelere göndermek istiyorlar.

 
 
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Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim

Türkiye'de çok güzel üniversiteler var. Ben Türkiye'de çok güzel bir eğitim aldım. Benim zamanımda Türkiye'de ileri derecede, benim seçtiğim konuda bilim yapmak madden imkansızdı. Fakat ben bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim. Bilim yapmayı iç hastalıkları hocam Muzaffer Aksoy'dan öğrendim. Onun gibi her alanda çok değerli bilim insanları var. Onlardan bilim yapmayı öğrenebilirsiniz.

 
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Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim

Ve dışarı çıkmayı tavsiye ederim fakat Türkiye'yi unutmayın. Türkiye'ye borcunuz var. Dünyanın neresine gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Ben Türkiye'nin bir parçasıyım. Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya gidebilirsiniz. Ama Türk olduğunuzu unutmayınız" dedi.

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Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim
'TÜRKİYE'NİN HER KESİMİNDE SAYGI GÖRÜYORUM'
 

Prof. Dr. Sancar, bilim ile saygınlık kazanılacağını ifade ederek, "Bilimde kuvvetli olursak saygınlık kazanırız. Ben Türkiye'nin her kesiminde saygı görüyorum. Dünyanın her yerinde saygınım; çünkü bilimde başarılı oldum.

 
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Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim

Burada sizleri bu derece gelişmiş görmek beni sevindiriyor, umutlandırıyor. İnşallah sizin kuşak benim kuşağın on mislini yapar. Türkiye'mizi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi yapar. Şimdi bir Türk dünyası var. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Orta Asya Türk Devletleri bize bakıyor, onları da unutmayın. Onlarla iş birliği yaparsak, Türk dünyası, dünyanın en güçlü kutuplarından biri olabilir" diye konuştu.

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