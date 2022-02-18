Prof. Dr. Aziz Sancar: Bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim

Bakan Kasapoğlu, bilim adına örnek bir bilim insanını ağırladıklarını söyleyerek "Aziz Hocamız diyor ki; 'Memleketine faydalı olan, tüm dünyaya faydalı olur'. O yüzden vatan sevgisiyle, milletine, memleketine faydalı olma idealiyle kendisini yetiştiren insanların, bu yolda ilerledikçe nasıl evrensel bir hale geldiğinin en güzel örneği hocamız. Bir ağacın kökleri nasıl ağacı besliyorsa, o ağacın toprağa tutunmasını sağlıyorsa insan kökleri ilim ve manevi değerleri de onun için ehemmiyet arz ediyor.