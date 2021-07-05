Pozitif enerjisi ile dikkatleri üzerine çeken sevimli çocuk
Sevimli çocuğun kedi ile arkadaşlığı izleyenlerin içini ısıtıyor.
Sevimli çocuğun kedi ile arkadaşlığı izleyenlerin içini ısıtıyor.
Müthiş sistem! Finlandiyalı şirketin ürettiği başarılı atık toplama teknolojisi
Finlandiyalı şirketin hayata geçirdiği atık sistemi izleyenlerden beğeni topluyor. Sisteme atıklar atılıyor yerin altına inşa edilmiş depolarda birikiyor, depolar dolduktan sonra yer altında raylı sistem sayesinde geri dönüşüm fabrikasına ulaştırılıyor.