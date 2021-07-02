Poşette gizli video/fotoğraf düzeneği ile yakalandı
Antalya'da mobilya ustası Ş.D. (60), telefonla fotoğraf ve görüntü almak için düzenek hazırladığı poşetle semt pazarında dolaşırken yakalandı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınan Ş.D., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, mobilya ustası olduğunu ve ürünleri çekmek için düzenek hazırladığını iddia eden Ş.D, 'Ben mobilya ustasıyım. Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekmek için öyle bir yola başvurdum' dedi. Ş.D, savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.