Porto'ya Sporting Lizbon freni
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalarak Portekiz liginin 8. haftasında ilk puan kaybını yaşadı - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarından Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Braga, Estoril'i 6-0 mağlup etti
01.10.2017 23:37:41
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Porto, Portekiz Premier Lig'de konuk olduğu Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarından Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Braga, konuk ettiği Estoril'i 6-0 yendi.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Porto, Portekiz Premier Lig'de konuk olduğu Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kaldı.
Porto'nun ligin 8. haftasında Sporting Lizbon ile deplasmanda oynadığı maçta, gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Porto, 22 puanla Sporting Lizbon'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
- Braga'dan Estoril'e 6 gol
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarından Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Braga, konuk ettiği Estoril'i 6-0 yendi.
Braga'nın gollerini, 17. dakikada Sousa, 41. dakikada Raul, 55. dakikada Martins, 58. dakikada Xadas, 62 ve 83. dakikada Horta kaydetti.
Puanını 15'e çıkaran Braga, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.