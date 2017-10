Popovic cuma günü imza atacak

03.10.2017 11:49:57

Kardemir Karabükspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Hırvat asıllı Avustralyalı Teknik Direktör Tony Popovic, uçak rötarı nedeniyle cuma günü Türkiye'de olacak.Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, prensipte her konuda anlaştıkları 44 yaşındaki teknik adamın kıtalar arası yolculuk yapacağından cuma günü Türkiye'de olacağını söyledi.Başkan Tankut, İHA'ya yaptığı açıklamasında, "Popovic ile anlaştık, dün tüm prosedürleri tamamladık. Kıtalar arası bir yolculuk olacağından hocamız cuma günü Ankara'da olacak. Gecikmesinin nedeni ise hem hocamızın hem de yardımcılarının vize konuları vardı. Onları hallettik. Yaklaşık 25 saatlik bir yolculuk yapacak. Şu an için bir aksilik yok. Nasipse cuma günü Ankara'da olacak ve ayağının tozu ile resmi sözleşmemizi imzalayacağız. Ayrıca takımımız milli maç arası nedeniyle cumartesi günü Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak. Hocamız da cuma günü akşam Ankara'da takımla bir araya gelecek. Cumartesi günü takımı izleyecek ve ardından pazartesi gününden itibaren takımla birlikte kendi tesislerimizde Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak" dedi.(Yasin Erdem / İHA)