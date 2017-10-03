Pompalı tüfekle kanlı infaz: 16 yaşındaki çocuk öldürüldü

04.10.2017 00:02:18

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Gaziantep'te 16 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekle öldürüldü.Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Aydınbaba Mahallesi'ndeki Manzara Parkı'nda gerçekleşti.Nedeni henüz belirlenemeyen olayda 16 yaşındaki İsmail A. başından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybederken, polis ekipleri cinayeti işleyen şahsı arıyor. İsmail A.'yı vuran şahıs kayıplara karışırken, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Doktor Ersin Arslan Hastanesi'ne getirilen çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.(Abdülkadir Güneş /İHA)