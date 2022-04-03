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Polonya’ya geçen binlerce kişi Ukrayna’ya geri döndü

Polonya’ya gelen 421 bin kişinin Ukrayna’ya geri döndüğü belirtildi.

Polonya’ya geçen binlerce kişi Ukrayna’ya geri döndü
03.04.2022 12:16:06
Polonya’ya geçen binlerce kişi Ukrayna’ya geri döndü

Polonya sınır polisinin yaptığı açıklamaya göre Ukrayna'dan ülkeye giriş yapanların sayısı 2 milyon 437 bini buldu.

 
 
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Polonya’ya geçen binlerce kişi Ukrayna’ya geri döndü

Sınırı geçenlerin sayısının son günlerde azaldığı aktarıldı.

 
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Polonya’ya geçen binlerce kişi Ukrayna’ya geri döndü

Polonya'ya geçen 421 bin kişinin ise Ukrayna'ya geri döndüğü belirtildi.

 
 
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Polonya’ya geçen binlerce kişi Ukrayna’ya geri döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre Rus saldırısının başlangıcından bu yana yaklaşık 4,14 milyon Ukraynalı ülkelerini terk etti.

 
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Polonya’ya geçen binlerce kişi Ukrayna’ya geri döndü

Yerinden edilenlerin toplam sayısı ise 10 milyonu aştı.

 
 
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Polonya’ya geçen binlerce kişi Ukrayna’ya geri döndü

Ülkeden ayrılanların yüzde 90'ını kadınların ve çocukların oluşturduğu ifade edildi. Kaynak: BBC Türkçe

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