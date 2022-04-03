Polonya’ya geçen binlerce kişi Ukrayna’ya geri döndü Polonya’ya gelen 421 bin kişinin Ukrayna’ya geri döndüğü belirtildi. 03.04.2022 12:16:06 Polonya sınır polisinin yaptığı açıklamaya göre Ukrayna'dan ülkeye giriş yapanların sayısı 2 milyon 437 bini buldu. 1 Sınırı geçenlerin sayısının son günlerde azaldığı aktarıldı. 2 Polonya'ya geçen 421 bin kişinin ise Ukrayna'ya geri döndüğü belirtildi. 3 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre Rus saldırısının başlangıcından bu yana yaklaşık 4,14 milyon Ukraynalı ülkelerini terk etti. 4 Yerinden edilenlerin toplam sayısı ise 10 milyonu aştı. 5 Ülkeden ayrılanların yüzde 90'ını kadınların ve çocukların oluşturduğu ifade edildi. Kaynak: BBC Türkçe 6