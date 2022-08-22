Mehmet Ağar Kimdir? Mehmet Ağar Siyasi Hayatı

Mehmet Ağar kimdir, nerelidir? Mehmet Ağar kariyeri ve siyasi hayatı nedir? Eski Türk emniyet genel müdürü, Elazığ milletvekili, bürokrat, adalet ve içişleri bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Ağar hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Mehmet Ağar Kimdir?

Mehmet Ağar, 30 Ekim 1951'de Ankara'da babasının görev yaptığı Çankaya Köşkü'nde Dünya'ya geldi. Mehmet Ağar, aslen Elazığlıdır. Mehmet Ağar, kendisi gibi emniyet müdürü olan babasının görevi dolayısıyla 1957 yılında Urfa'da başladığı ilkokulu, Gümüşhane, Bolu, Adana, Ankara ve Erzincan'da bitirdi. Ağar, Erzincan'da başladığı ortaokulu, Kayseri, Diyarbakır ve Uşak'ta bitirdi. Lise eğitimine Ankara'da başladı. ve 1968 yılında İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin İktisat ve Maliye Bölümü'nde Emniyet Genel Müdürlüğü bursu ile öğrenim gördü. Üniversiteden 1973 yılında mezun oldu. Mehmet Ağar, ilk devlet memuriyetlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi'nde ve ardından Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü'nde komiser rütbesiyle yaptı. Mehmet Ağar daha sonra 1976 Yılında Ankara vilayeti kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. İznik ve Selçuk ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. Ağar, Torul ve Delice ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 1980 yılının Ocak ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi müdür muavini oldu. Hemen ertesi yılda 1981 yılı Mayıs ayında asayiş şube müdürü oldu. Mehmet Ağar, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Elazığ milletvekili seçildi. Daha sonraları Mehmet Ağar, Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı seçildi. Ağar, 14-15 Mayıs 2005 tarihlerinde yapılan 8. Olağan Büyük Kongre'de 1071 oyla tekrar genel başkanlığa seçildi.

Mehmet Ağar Hangi Görevlerde Bulundu?

Mehmet Ağar, emniyet genel müdürü, adalet bakanı ve içişleri bakanı olarak görev yaptı. 14-15 Aralık 2002 tarihleri arasında Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı seçildi. .