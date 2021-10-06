Konda anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Eylül ayı anketinin sonuçları belli oldu.

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın eylül ayı anketinin sonuçları basına yansıdı. Sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 41,6'ya geriledi. Millet İttifakı'nı oluşturan iki partiden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin toplam oyu, eylül ayında yüzde 2,8 artarak yüzde 44,1 oldu.

KONDA eylül ayı kamuoyu anketinde öne çıkan bazı bulgular şöyle:

AK Parti'nin temmuz ayında yüzde 36,1 olan oy oranı eylül ayında yüzde 32,7'ye indi. Cumhurbaşkanlığı seçimi göz önüne alındığında mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçimi kazanmasını “olumsuz” olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 64.

MHP'nin oy oranı yüzde 8,9'a düşerken, Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 41,6'ya kadar geriledi. Cumhur İttifakı'nın oyu haziranda yüzde 46,5'e temmuzda ise yüzde 45,4'e gerilemişti.

Millet İttifakı'nda CHP'nin oy oranı yüzde 25,6'dan yüzde 24,8'e inerken İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 15,7'den yüzde 19,3'e çıktığı kaydedildi.

HDP'nin oy oranıysa yüzde 11,7 olarak tespit edildi. Temmuz ayında HDP'nin oy oranı yüzde 11,2 olmuştu.

Temmuz ayında Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil “diğer partiler”in toplam oyu yüzde 0,5 artarak ile yüzde 2,6'ya yükseldi.

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