Doğu Perinçek ve Ethem Sancak, Esed'la görüşmek için Suriye’ye gidiyor

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak’ın Suriye’deki rejim lideri Esed'le görüşeceğini doğruladı.

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Barış Yarkadaş, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve yakın zamanda Perinçek'in partisine katılan Ethem Sancak'ın 10 gün içerisinde Suriye'ye giderek Esed ile görüşeceğini dün akşam katıldığı yayında söyledi.

Yarkadaş'ın iddiasını doğrulayan Bursalı, Ulusal TV'de, "Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde parti heyetimiz Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek başkanlığında Suriye'yi ziyaret edecek ve Sayın Beşar Esad ile görüşecek. Heyetimizde Ethem Sancak ve yine partimizden yetkililer, önemli isimler de yer alacak. Ayrıntılı takvimi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." açıklamasını yaptı.

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