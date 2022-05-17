Bahçeli'den ''Kaftancıoğlu'' açıklaması: Türk yargısı hükmünü vermiş, konu kapanmıştır

MHP lideri Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında 'CHP'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor...

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir.

Havalimanı yapılır, yalana yalan eklerler. Türkiye'de hakim muhalefet zihniyetinin dünyada eşi benzeri yok.

Bunlar değiştirse değiştirse parti, ülke değiştirirler. Bunun dışında Türkiye, millet, bir şey değiştirmelerine izin vermez.

Bizim doğrudan muhatabımız il başkanı değil. Türk yargısı hükmünü vermiş, konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı, soluğu İstanbul'da aldı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, suç işlemiştir. Cumhurbaşkanı'na terbiyemizin müsaade etmediğinden ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir.

Türk milletinin her ferdi onurludur. CHP'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmadı. Siyasetin suçun himaye edileceği alan olamaz. .