DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail basını: Mossad Türkiye'de İsraillilere yönelik 12 saldırının önlenmesine yardım etti
Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor - Fatih Karagümrük hakemleri ve kadroları
Erdoğan yarın BAE'ye gidiyor: Anlaşmalar imzalanacak!
Kadir Topbaş, kabri başında anıldı
Enes Ünal'ın golleri takımı Getafe'ye yetmedi
Kızılay ile “engelleri aşan gençler”
Vanlı gençlerin üniversite hayali belediyenin kursuyla gerçeğe dönüşüyor
Şamil Tayyar'dan KDV yorumu: İnşallah sıra elektrik tarifesinde
Türkiye'deki radyo yayıncılığının öncüsü TRT Radyo, 95 yıllık tarihi serüvenin canlı tanığı
SGK'dan kadın işverene 320 euro hibe desteği
'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
Maske Kimsin Sen? bütün maskeler | Aslan, Tavus kuşu, Unicorn, Geyik, Ördek, Kuzgun kim? Maskelerin altındaki ünlüler kim çıktı?
Dolmabahçe'de 3 saatlik sürpriz görüşme
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor - Yeni Malatyaspor oyuncuları ve hakemleri
Cüneyt Özdemir: Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar

TIMETURK / POLİTİKA / 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine HDP'den ilk tepki

6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine HDP'den ilk tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi lideri bir araya geldi. HDP’nin yer almadığı davete, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ve İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’dan tepki geldi.

3 Saat Önce
2022-02-13 08:41:27
6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine HDP'den ilk tepki

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Ahlatlıbel'de çalışma yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, davet ettiği beş siyasi parti genel başkanını kapıda karşıladı.

YUVARLAK MASADA OTURDULAR

Altı parti genel başkanının yuvarlak masa etrafındaki tarihi toplantısında iki önemli konunun öne çıkması bekleniyor. Altı partinin genel başkan yardımcılarının uzun süredir üzerinde çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ülkenin yaşadığı ekonomik krizin liderler zirvesinin ana gündemini oluşturacağı belirtiliyor.

MİTHAT SANCAR: HDP'Yİ YOK SAYAN TÜRKİYE'YE NASIL BİR GELECEK VADEDECEK?

Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Mardin Nusaybin'deki partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, toplantıya dair açıklamalar yaptı. HDP ile diyalog içinde olmanın şart olduğunu söyleyen Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur." dedi.

HÜDA KAYA: YARINLAR KURUCU ORTAK İRADENİN OLACAK

Sancar'ın ardından bir tepki de HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan geldi. Kaya, "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş