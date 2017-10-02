Polisten kaçan göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı

02.10.2017 19:59:04

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde göçmenleri taşıyan ve polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçan minibüs, 1 yayaya ve 2 araca çarparak durdu.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan - Reyhanlı yolunda kontrol yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 31 ME 787 plakalı minibüse "dur" ikazında bulundu.

İkaza rağmen kaçan ve ekiplerin bir süre takip ettiği minibüs, kaldırımda yürüyen Mustafa İpek'e ardından da park halindeki 2 araca çarparak durdu.

Kazada yaralanan İpek, olay yerine gelen Ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu 18 kişiyi yakaladı. Araç sürücüsü Suriye uyruklu F.A (33) ise gözaltına alındı.

Yakalanan Suriyelilerin kimlik kayıt işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.