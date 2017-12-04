Polise direnen silahlı 2 kişi gözaltına alındı
Malatya'da devriye görevi yapan polis, yüzleri maskeli silahlı 2 kişiyi görünce müdahale etti.
05.12.2017 00:04:50
Malatya'da devriye görevi yapan polis, yüzleri maskeli silahlı 2 kişiyi görünce müdahale etti.
Hasanbey Caddesinde yaşanan olayda polise mukavemet gösteren 2 şahıs etkisiz hale getirildi. Alkollü oldukları belirlenen Y.Ç., ve N.K., isimli şahıslar gözaltına alınırken şahısların polisteki sorgusu sürüyor.
Hasanbey Caddesinde yaşanan olayda polise mukavemet gösteren 2 şahıs etkisiz hale getirildi. Alkollü oldukları belirlenen Y.Ç., ve N.K., isimli şahıslar gözaltına alınırken şahısların polisteki sorgusu sürüyor.