Polis ve Hakkarili gençler, ön yargılara birlikte 'çalım attı'

05.12.2017 20:59:33

Hakkari'de polis memurları, "Ön Yargılara Çalım At" etkinliği kapsamında gençlerle halı saha maçı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü, polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince organize edilen "Ön Yargılara Çalım At" etkinliği kapsamında öğrenci, öğretmen ve polislerden oluşan karma takımlar halı saha maçı yaptı.

Karşılaşmanın sonunda polisler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, devleti her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

