Polis noktasına yıldırım düştü: 3 kişi yaralandı
Hakkari'de polis noktasına yıldırım düştü. Olayda 2'si polis, 1'i güvenlik korucusu olmak üzere 3 kişi yaralandı.
04.10.2017 18:10:56
Hakkari kent merkezinde aniden başlayan yağmur ve gök gürültüsü vatandaşları korkuttu. Gazi Mahallesi'nde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yetkililer, yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.