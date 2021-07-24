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Plajdaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

Marmaris'te bir plajda, kadın ile erkek arasındaki sözlü tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

2021-07-24 23:16:58
Bayram tatili bitti… Dönüş çilesi başladı

Bayram tatili bitti… Dönüş çilesi başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde sahillerdeki yoğunluk devam ederken, bazı tatilciler dönüşe geçti. İlçeden son 24 saatte 70 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.
Trafik polisi, sokak köpeğine elleriyle su içirdi

Trafik polisi, sokak köpeğine elleriyle su içirdi

Antalya'da bir trafik polisi, sıcak havada susuz kalıp çeşme başına gelen sokak köpeğine elleriyle su içirdi. Polisin, bitkin düşen köpeğin başını da okşadığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü.
3 çocuğunu kurtarmak isterken kendisi boğuldu

3 çocuğunu kurtarmak isterken kendisi boğuldu

Bursa'da ailesiyle birlikte piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtarmak isterken Abdullah Hamza (35), kayboldu. Hamza’nın dalgıç polislerce cansız bedeni bulundu. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte baraj kenarında piknik yapan Abdullah Hamza’nın 3 çocuğu oynamak için suya girdi. Bir süre sonra çocuklar suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Abdullah Hamza, çevredekilerin de yardımıyla çocukları sudan çıkardı. Yüzme bilmediği belirtilen Abdullah Hamza ise bir süre sonra gözden kayboldu.
Hayat kurtaran tahliye sistemi

Hayat kurtaran tahliye sistemi

Acil durumlarda apartman sakinlerinin binayı terk etmeleri için tasarlanan tahliye sistemi.
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