PKK'lıların kullandığı araçtaki bomba düzeneği son anda imha edildi!
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Diyarbakır Mardin kara yolunda 21 AAZ 225 plakalı araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu Mardin yolu araç, Kamışlı Bulvarı kavşağında kaza yaptı. Ekiplerin, araçtan siyah renkli bez torbanın dışarıya atıldığını görmesi üzerine yapılan kontrollerde, siyah renkli, naylon poşet ve koli bantları ile paketlenmiş, üzerinde mıknatıslar bulunan, telefonla irtibatlı bomba düzeneği olduğu değerlendirilen malzeme, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Araç sürücüsü İbrahim K. yakalandı. Düzenek, bomba imha uzmanlarınca kontrollü patlatmayla imha edildi.