PKK’lı Tekin Yoldaş: Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız

Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Tekin Yoldaş, “Gezi’nin öznesi de öncüsü de bizdik. Gezi’de yarım kalan işi bitireceğiz” ifadelerinde bulundu.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Tekin Yoldaş, gezi ayaklanmasını PKK'nın alt kolu olan sözde "Halkların Birleşik Devrim Hareketi"nin örgütlediğini itiraf etti.

PKK'lı Yoldaş, "Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız" dedi.

"Gezi'de PKK en öndeydi"

PKK'lı Yoldaş'ın büyük tepki çeken ifadeleri;

"Bu yönüyle şunu da söylemek lazım. HBDH olarak aslında bu Gezi Direnişi'nin yarattığı etkiyle kurulduk, bir araya geldik. O Gezi Direnişi'nin, sistemin, düzenin sınırlarını aşan bir devrimcilik arayışı bugün HBDH'inde cisimleşmiş oldu. HBDH saflarında buluştu. Bugün birçoğumuz HBDH mücadelesi içinde bulunan birçok yoldaş, birçok devrimci aynı zamanda Taksim'de ki direnişte, Gezi Ayaklanması'nda ön safta bulunmuş, bu mücadele içerisinde bulunmuş yoldaşlardır. Bu anlamıyla şunu da belirtme hakkımız var. Bu mücadele aslında birleşik devrim mücadelesinin öznesi olduğu bir mücadeledir."

“Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız”

"Gezi'de yarım kalan işi bizler de tamamlamak istiyoruz. Nasıl onlar 15 Temmuz'da yarım kalan işi tamamlarız diyorlarsa bizler de Gezi'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Çünkü Gezi Direnişi olduğu zaman HBDH gibi bir örgütlenmemiz yoktu. Artık var. Gezi'de ki hatalarımızdan ders çıkartacağız. Bu faşist rejime karşı daha güçlü örgütleneceğiz. Daha güçlü hesap soracağız. Bunların koşulları mevcuttur."

“Metropollerde hedef alacak”

"Bunlar da bütün olanaklarını kullansalar da, bütün İstanbul sokaklarına kamera taksalar da, bütün herkesi kontrolden geçirseler de HBDH milislerinin eylemlerini engelleyemeyecekler. Bu eylemler artacak ve bu eylemler aslında faşizmin en güvende hissettiği alanlarda, en güçlü olduğunu düşündüğü alanlarda, metropollerde hedef alacak."

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