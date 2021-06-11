PKK’lı Karayılan: Rica ediyorum durun artık
PKK’lı Murat Karayılan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Şafak’ta yer alan haberde PKK'lı Karayılan kamera karşısına geçerek, TSK operasyonlarının dayanılmaz hale geldiğini itiraf ederek terör örgütü PKK'ya destek çağrısında bulundu. 'Durun artık. Yani bunları söylememin zayıflıkla bir ilgisi yok. İçim yanıyor. Bizi rahat bıraksınlar.' diye konuşan Karayılan’ın, 'Rica ediyorum bizi rahat bıraksınlar. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış. Durun artık bizi rahat bırakın, herkese sesleniyorum sessiz kalmayın' sözleriyle yalvardığı görülüyor