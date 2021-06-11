PKK’lı Karayılan: Rica ediyorum durun artık

Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat kaydedildi

Yüzeyde olduğu kadar deniz tabanındaki canlı yaşamını da olumsuz etkileyen müsilajı görüntülemek için Çiftlikköy ilçe sahiline gelen dalgıçlar İbrahim Sabuncu ve Beyza Erkaya, burada yaptıkları serbest dalışta canlı yaşamındaki olumsuz etkileri gözlemledi. Bu anları su altında kullanılan kameralarıyla kayda alan dalgıçlardan Sabuncu, her yıl bölgede çok sayıda dalış gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeğeni Beyza Erkaya ile dün dalış yaptığını aktaran Sabuncu, 'Genelde yaz aylarında hemen her gün denizde dalış yaparız. Çiftlikköy, Esenköy, Çınarcık, Armutlu severek daldığımız yerler. Geçen yıl Çiftlikköy'de dalınca kırlangıç balıkları, midye, istiridye, deniz yıldızı görebiliyordum.' dedi.