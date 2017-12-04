PKK-KCK propagandası yapan 5 kişi tutuklandı

04.12.2017 15:43:56

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Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütü adına terör propagandası yapan 5 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK/KCK terör örgütü adına kentte provokasyon, kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirilebileceği değerlendirilen 6 kişi, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK ve Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ terör örgütlerinin propagandasını yaptığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, devlete ve hükümete hakaret ederek asılsız suçlamalarda bulundukları iddiaları ile gözaltına alındı.Şahıslardan 5'i sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, biri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.