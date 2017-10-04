Piyasalarda gün sonu

04.10.2017 18:19:42

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 640,29 puan artışla 104.547,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 367,16 puan ve yüzde 0,35 artarak 104.274,74 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 719,56 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 104.627,14 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.095,19 puanı, en yüksek 104.911,57 puanı gören endeks, günü yüzde 0,62 artışla 104.547,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,09 ve hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 778,30 puan ve yüzde 0,61 artarak 127.971,08 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 221'i prim yaptı, 135'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve ICBC Turkey Bank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.274,40 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.274,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 145 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5609 lira, satışta 3,5752 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5755 lira, satışta 3,5898 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,57'den, bileşik getirisi de yüzde 11,90'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 903 milyon 229 bin 542,72 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 295 milyon 626 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1756, sterlin/dolar paritesi 1,3276, dolar/yen paritesi de 112,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,84 dolardan işlem görüyor.



