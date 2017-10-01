Pistte şampiyonlar İzmir'de belli oldu

01.10.2017 22:53:48

Motor sporlarında 2017 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son ayak yarışları İzmir'de yapıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonanın son ayak yarışında katılımcılar, TMF GP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Kadınlar Kupası ve 125 cc sınıflarında mücadele etti.

Son ayak yarışlarının ardından 2017 Türkiye Pist Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

TMF GP 600 cc'de Ali Efe Yeğin, TMF GP 1000 cc'de Murat Düvenci,125 cc'de Bahattin Sofuoğlu, 600 A'da Furkan Eryılmaz, 600 B'de Ali Efe Yeğin, 600 C'de Kerem Uçar, 1000 A'da Murat Düvenci, 1000 B'de Harun Akgün, 1000 C'de Okan Karanlık, kadınlarda ise Funda Batay sezonu birinci tamamladı.