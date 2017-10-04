04.10.2017 09:01:52

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegui, Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna destek verdiği için bazı İspanyol taraftarların tepkilerine uğrayan milli futbolcu Gerard Pique'ye destek verdi.

Teknik direktör Lopetegui bir radyoya verdiği demeçte, "Pique'ye yönelik hakaretlere yorum yapacak bir durum yok. Tamamen üzücü bir durum." dedi.

Pique ile ilgili istenmeyen bir ortamın oluştuğunu söyleyen Lopetegui, "Pique, tahmin edilenden çok daha fazla bir şekilde milli formayla her zaman en yüksek katkıyı sağlayan futbolculardan biri olmuştur. Şu anda da bizimle beraber çünkü mükemmel bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Milli Takımı'nda kimsenin siyasi görüşünü analiz etmediklerini vurgulayan Lopetegui, Pique ile konuştuğunu ve futbolcunun moralinin iyi olduğunu ifade etti.

İspanya Futbol Federasyonunun geçici başkanı Juan Luis Larrea'nın da Pique ile konuşarak ona moral verdiğini aktaran Lopetegui, "Artık sadece futbol düşünmenin ve konuşmanın zamanı geldi. Arnavutluk gibi büyük bir takıma karşı oynayacağız. Bu, Dünya Kupası'na katılmamızı garanti edecek bir maç olacak." diye konuştu.