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Pique'den Milli Takım açıklaması

Gerard Pique, İspanya Milli Takımı'nda forma giymeye devam edeceğini söyledi. Pique, 'Milli takımı bırakmak beni ıslıklayanları haklı çıkarır. Bir bağımsızlık yanlısı, İspanya Milli Takımı'nda oynayabilir. Bağımsızlık yanlısı olmak İspanya'ya karşı olmak demek değil' ifadelerini kullandı.

Pique'den Milli Takım açıklaması
04.10.2017 16:28:47

Pique, düzenlediği basın toplantısında, İspanya Milli Takımı'ndaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli takım kampındaki ilk gününde taraftarlardan hakaret içerikli tepkiler aldığını kaydeden Barcelonalı futbolcu;

"Hakarete maruz kalmak ve ıslıklanmak hoş değil. Tüm bunlar, benim için zor şeyler. Ama milli takımı bırakmak beni ıslıklayanları haklı çıkarır. Bir bağımsızlık yanlısı, İspanya Milli Takımı'nda oynayabilir. Bağımsızlık yanlısı olmak İspanya'ya karşı olmak demek değil" dedi.

Sahada göstereceği performans ile milli takımına elinden geldiğince yardım etmek istediğini belirten 30 yaşındaki futbolcu;

"15 yıldır milli formayı giyiyorum. Burası, benim için aile gibi ve milli formayı giymem için en geçerli sebeplerden biri de bu. İspanya Milli Takımı'nda oynamaktan büyük gurur duyuyorum. Kimse bundan şüphe duymasın" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, İspanya Milli Takımı'nı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından bırakma isteğini de tekrarladı.


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Pique'den Milli Takım açıklaması
Pique'den Milli Takım açıklaması
Gerard Pique, İspanya Milli Takımı'nda forma giymeye devam edeceğini söyledi. Pique, 'Milli takımı bırakmak beni ıslıklayanları haklı çıkarır. Bir bağımsızlık yanlısı, İspanya Milli Takımı'nda oynayabilir. Bağımsızlık yanlısı olmak İspanya'ya karşı olmak demek değil' ifadelerini kullandı.
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