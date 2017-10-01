Pique'den Katalonya ve İspanya açıklaması

01.10.2017 23:35:09

Barcelona'nın ve İspanya Milli Takımı'nın önemli futbolcularından Gerard Pique, Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referanduma destek vermesinden kaynaklanan İspanya'daki polemiklere cevap verdi.

La Liga'nın 7. haftasında oynanan Barcelona-Las Palmas maçının ardından gazetecilere açıklama yapan Pique, Katalan olduğunu söyleyip bağımsızlık girişimlerini savunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Pique, "Katalanım, kendimi öyle hissediyorum. Bugün hiç olmadığı kadar Katalonya halkıyla gurur duyuyorum. Çünkü bu son 7 yıldır olağanüstü davrandılar. Hiçbir saldırı olmadı ama bugün jandarma ve ulusal polis ne yaptıysa yaptı." ifadelerini kullandı.

Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumuna katılıp sabah saatlerinde Barselona'da oyunu kullanan Pique, sözlerine şöyle devam etti:

"Milli takımda devam edebileceğimi sanıyorum çünkü İspanya'da bugün Katalonya'da olanları (güvenlik güçlerinin müdahalesi) doğru bulmayan, demokrasiye inanan çok fazla insan olduğuna inanıyorum. İspanya kimlik kartım ve pasaportum olduğu ve iyi bir futbol oynadığım sürece milli takıma gideceğimi düşünüyorum. Her zamanki gibi terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğim. Teknik direktör (Julen Lopetegui) veya federasyon benim bir sorun olduğumu düşünüyorsa geri adım atarak milli takımı bırakma kararımı 2018'in önüne çekerim."

Barcelonalı futbolcu ayrıca "Milli takıma gitmek bir vatanseverlik meselesi değil. Sadece gidip en iyisini vermek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve iktidardaki Halk Partisi'ni, yalan söylemek için tüm basın organlarını kullanmakla suçlayan Pique, "Bizim bir azınlık ve gürültü yapan eylemciler olduğumuzu söylediler. İspanya'da birçok kişiyi buna inandırdılar ama öyle değil. Bizim kötü olduğumuzu düşünen insanlara karşı değilim ama biz kötü değiliz. Sadece oy kullanmak istiyoruz." yorumunu yaptı.

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, 6 Ekim'de Arnavutluk, 9 Ekim'de ise İsrail'e karşı oynayacak İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular arasında Pique de bulunuyor.

Öte yandan Katalonya'daki yasa dışı referandumda yaşanan olaylardan dolayı bugün 2. ligde oynanması planlanan Gimnastic Tarragona-Barcelona B maçı güvenlik gerekçesiyle ertelendi.