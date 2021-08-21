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Philedelphia hayvanat bahçesinde maymun bebek dünyaya geldi

ABD Philadelphia'daki hayvanat bahçesinde nadir görülen bir maymun türü olan Francois yaprak maymunu dünyaya geldi

2021-08-21 20:09:02
Önce ateşe verdi sonra kiracısının üzerine kapıyı kilitledi

Önce ateşe verdi sonra kiracısının üzerine kapıyı kilitledi

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2228. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İddialara göre, psikolojik sorunları olan ev sahibi çatı katını ateşe verdi. Daha sonrasında ise 6'ncı katta bulunan kiracısının üzerine kapıyı kilitleyerek olay yerinden kaçtı. Kiracı ise kendi imkanlarıyla kapıyı açarak alevlerden kurtuldu. Yangını gören mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekip sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınırken polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yangından kurtulan kişi daha sonra polis ekiplerine ifade vermek üzere karakola götürüldü.
Müzik öğretmeninin 'hayvan barınağı' tepkisi sosyal medyada ilgi gördü

Müzik öğretmeninin 'hayvan barınağı' tepkisi sosyal medyada ilgi gördü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde müzik öğretmeni Özay Kaya’nın (45), apartmanlarının önündeki kulübede yaşayan 'Köpük' adını verdikleri köpeğin, bina yönetimi tarafından hayvan barınağına gönderilmesi yönünde aldığı karara tepki gösterdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Köpeğin mahallenin sembolü olduğunu söyleyen Kaya, 'Benim tepkim vicdana, insanaydı' dedi. Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Nakış Sokak’ta vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 yıl önce sokakta yaralı halde bulunan köpek tedavi ettirildi. Köpük adı verilen köpek için kulübe yaptırıldı. Ancak Güventürk Apartmanı yönetimi, binanın önündeki kulübede yaşayan köpeğin alınması için belediyeye başvurdu.
Sosyal medya için görüntü çekerken feci ölüm... O anları kaydetti

Sosyal medya için görüntü çekerken feci ölüm... O anları kaydetti

Esenyurt’ta binanın çatısında sosyal medya için video çeken genç kızlardan biri çatıdaki eternitin kırılması sonucu düşerek can verdi. O anlar genç kızın akrabasının cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 19.30'da Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Kübra Doğan yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta oturan akrabalarının yanına geldi. Kübra Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M. gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı.
Türk askerleri, Kabil Havalimanı'ndaki çocukları ezilmekten kurtardı

Türk askerleri, Kabil Havalimanı'ndaki çocukları ezilmekten kurtardı

Türk ve Azerbaycan askerleri, Kabil Havalimanı'na girmeye çalışan Afgan ailelerin çocuklarını ezilmekten kurtardı.
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