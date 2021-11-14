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Peşmerge güçleri Kerkük’e girmeye hazırlanıyor

Kerkük Net Haber Ajansı’nın paylaştığı yeni görüntülerle birlikte Peşmerge güçlerinin Kerkük’ün çevresinde konuşlandığı duyuruldu

2021-11-14 16:21:25

Ajans'ın haberine göre, Altunköprü kasabasını gören tepelere Peşmerge gücünün konuşlanmasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ajansın güvenlik güçlerinden paylaştığı bilgilere göre, 25 Kasım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Peşmerge güçleri, Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasının çevresinde konuşlanmaya başladı.

Geçmişte Peşmerge idaresi altında çatışma ve zulümle yaşandığı hatırlatılan bölgede aynı durumun tekrar yaşanmasından endişe duyulduğu belirtilirken, 25 Kasım'da Kerkük'e girecek olan Peşmerge güçlerinden dolayı bölgedeki atmosfer gerginliğini koruyor. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Eylül 2020'de Peşmerge'nin Kerkük'e gireceğine dair açıklamada bulunmuştu.

Türkmen lider Salihi'den açıklama

Öte yandan Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Millî Gazete'ye yaptığı açıklamada Kerkük'ün yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi. Salihi, Peşmerge'ye fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

“Kerkük'te bir Türk kıyımı yapılacaktır”

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, “Kerkük'te yaşanan bu gelişmeler aslında uzun bir zamandan beri gerçekleşmesi için uğraşılan bir projedir. Seçim sonuçlarını da bahane ederek Peşmerge'nin tekrardan Kerkük'e girişi sağlanmak istenmektedir. IŞİD'i bahane ederek Kerkük'ü sözde korumak gayesi ile Peşmerge'nin girişine asla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz de. Peşmerge'nin Kerkük'e geri dönmesi hâlinde Kerkük'te bir Türk kıyımı yapılacaktır. Türkmenler sayesinde Kerkük'ten çıkartılan Peşmergeler, fırsat bulacak ve 1959 Kerkük Katliamı'nda yaptıklarını tekrardan yapacaklardır. Ancak biz buna fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk dünyasına çağrı

Salihi, “Türkiye'den ve bütün Türk dünyası devletlerinden Kerkük'teki soydaşlarını sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz. Çünkü Kerkük ve Türkmeneli'ye gelecek olan zarar Ankara'ya da, Bakü'ye de gelir. Herkes Kerkük için elini taşın altına koymalıdır” diye konuştu.

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