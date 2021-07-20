Peru’nun ünlü gelin şelalesi..

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2021-07-20 16:03:42
Sualtı buz saçağı önüne çıkan her şeyi donduruyor

Sualtı buz saçağı önüne çıkan her şeyi donduruyor

'Su altı buz saçağı” veya “ölümün parmağı” olarak adlandırılan bu ilginç doğa olayı çok soğuk bir tuzlu su akıntısının okyanusa ulaşması neticesinde oluşur. Bu buz saçağı önüne çıkan her şeyi dondurabiliyor.
Paraşütle atlamaya cesaretiniz var mı?

Paraşütle atlamaya cesaretiniz var mı?

Arkadaşının paraşütle atlamasına eşlik eden adam korkudan bayılınca olanlar oluyor.
Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Ankara'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliği'nde kabir ziyareti yaptı. Türkiye'nin farklı illerindeki şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, Kur'an-ı Kerim okudu.
Bozcaada: 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık'

Bozcaada: 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık'

Bozcaada Belediyesi, adaya tatil için gelen kitlenin sebep olduğu kirlilik ve tahribatın boyutlarını paylaştı. Belediye'nin sosyal medya hesabından #Bozcaada etiketi ile yapılan paylaşımda, 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık.. ' ifadeleri kullanıldı
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