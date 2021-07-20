Peru’nun ünlü gelin şelalesi..
Peru'da bulunan Gelin Şelalesi (Catarata Velo de la Novia) İnanılmaz bir doğa harikası...
Peru'da bulunan Gelin Şelalesi (Catarata Velo de la Novia) İnanılmaz bir doğa harikası...
Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
Ankara'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ile Cebeci Askeri Şehitliği'nde kabir ziyareti yaptı. Türkiye'nin farklı illerindeki şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, Kur'an-ı Kerim okudu.
Bozcaada: 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık'
Bozcaada Belediyesi, adaya tatil için gelen kitlenin sebep olduğu kirlilik ve tahribatın boyutlarını paylaştı. Belediye'nin sosyal medya hesabından #Bozcaada etiketi ile yapılan paylaşımda, 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık.. ' ifadeleri kullanıldı