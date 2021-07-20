Peru’nun ünlü gelin şelalesi..

Sualtı buz saçağı önüne çıkan her şeyi donduruyor

'Su altı buz saçağı” veya “ölümün parmağı” olarak adlandırılan bu ilginç doğa olayı çok soğuk bir tuzlu su akıntısının okyanusa ulaşması neticesinde oluşur. Bu buz saçağı önüne çıkan her şeyi dondurabiliyor.