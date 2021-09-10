Pendik'te TIR kazası; korku dolu anlar kamerada

Ataşehir'de motosikletle tehlikeli dans kamerada

Ataşehir D-100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün akan trafikte zikzaklar çizerek yaptığı tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay dün öğle saatlerinde Ataşehir D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletlinin araçların arasında motosikletiyle sergilediği tehlikeli zikzak hareketleri sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletli bir süre bu şekilde ilerledikten sonra gözden kayboldu.