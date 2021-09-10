Pendik'te TIR kazası; korku dolu anlar kamerada
Pendik'te yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki servis minibüsüne çarptı. TIR, yol boyunda bulunan duvara çarparak, dururken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kaza, geçen çarşamba saat 19.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, servis minibüsüne çarptı. TIR, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.