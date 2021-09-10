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Pendik'te TIR kazası; korku dolu anlar kamerada

Pendik'te yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki servis minibüsüne çarptı. TIR, yol boyunda bulunan duvara çarparak, dururken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kaza, geçen çarşamba saat 19.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, servis minibüsüne çarptı. TIR, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

2021-09-10 18:50:34
Bu adrenaline yürek dayanmaz

Bu adrenaline yürek dayanmaz

Sosyal medya ve video paylaşım sistemlerinin artması ile internet alemine her geçen gün yeni ilginç videolar yayılıyor. Sıradaki videomuz adrenalinin doruklara ulaştığı noktalardan biri…
Önce kızı, sonra kendisi atlayarak kurtuldu

Önce kızı, sonra kendisi atlayarak kurtuldu

Afyonkarahisar'da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle dışarı çıkamayan bir kadın, en üst kat balkonundan kızını aşağıda komşuların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Aynı şekilde kendisi de aşağıya atlayan kadın düşerek yaralandı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve merdiven boşluğuna atlayarak kurtulmaya çalışanların da aralarında bulunduğu 6 kişi daha ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildikten sonra hastaneye götürüldü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Limonda hasat zamanı; hedef 500 bin tondan fazla ihracat

Limonda hasat zamanı; hedef 500 bin tondan fazla ihracat

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasadına başlanan limonda, bu yıl ülke genelinde 500 bin tondan fazla ihracat hedefleniyor.
Ataşehir'de motosikletle tehlikeli dans kamerada

Ataşehir'de motosikletle tehlikeli dans kamerada

Ataşehir D-100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün akan trafikte zikzaklar çizerek yaptığı tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay dün öğle saatlerinde Ataşehir D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletlinin araçların arasında motosikletiyle sergilediği tehlikeli zikzak hareketleri sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletli bir süre bu şekilde ilerledikten sonra gözden kayboldu.
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