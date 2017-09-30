Pencereyle korkuluk arasında sıkışan çocuk kurtarıldı

30.09.2017 16:39:54

Bolu'da, pencereyle korkuluk demiri arasında sıkışan Libyalı çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Hatta Emin Barın Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında pencereyle korkuluk arasında çocuk sıkıştığı bilgisini alan polis ekipleri, olay yerine geldi.

Evde bulunan 3 çocuğun Türkçe bilmediği için iletişim kuramayan ve kapıyı açtıramayan polis ekipleri, Libyalı 2 yaşındaki kız çocuğu T.S.A.E'nin kurtarılması için itfaiye ve UMKE'den yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pencereye merdivenle çıkarak çocuğu kurtarmaya çalıştı.

Polis ve UMKE ekipleri, itfaiyenin çalışması esnasında olay yerine gelen çocuğun annesiyle eve girerek camı içeriden açıp çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.