Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 teröristin ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi.' ifadelerine yer verildi.