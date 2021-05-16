Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

'Şeyh Cerrah’ta zafere erişmezsek, bütün Kudüs’ü kaybederiz'

İsrail polisince gözaltına alındığı sırada gülümsediği bir fotoğrafıyla uluslararası medya kuruluşlarınca ve sosyal medya aracılığıyla gündeme gelen Afifi şunları söyledi: 'Hak sahibi olan gülümser ve korkmaz. Şeyh Cerrah’ta zafere erişmezsek, bütün Kudüs’ü kaybederiz.' Afifi, İsrail’in Kudüs’te Yahudi nüfusunun çoğunluk olmasını ve Filistin nüfusunu azaltmayı hedeflediğini belirterek, 'Bu daha başlangıç planı, bundan sonra gelenin ne olduğunu bilmiyoruz.' diye konuştu. Filistin kadınının işgale karşı mücadelenin en önemli ayaklarından biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Afifi, şöyle devam etti: 'Biz özgür bir vatanda özgür vatandaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Vatan da Filistin’dir. Dünyaya Filistin’in mesajını ulaştırmaya çalışıyoruz. Dünyada birçok insan 1948’de Filistin adlı olan her şeyin bittiğini sanıyor ancak biz bunun böyle olmadığını ve Filistin’in var olduğunu ispat edeceğiz.'