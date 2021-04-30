Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen mühimmat görüntüleri
MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP’lerin tespit ve imhası sürüyor
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MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP’lerin tespit ve imhası sürüyor
'Timsah' timi, hedef gemiye botlarla çıkış harekatı sırasında kendilerine ateş açılması durumunda destek silahları ve makineli tüfeklerle düşmanı baskı altına alabiliyor. Timlere bot üzerinde roketatarla düşman gemisine atış eğitimi de veriliyor. Hareketli bot üzerinden yapılan bu atış, dünyadaki en zor atış tekniklerinden biri olarak nitelendiriliyor. Amfibi hücum timleri, düşman sahil hattına sessizce girebilme, orada keşif ve gözlem yapma ve hedefleri yok etme yeteneğine de sahip olacak şekilde yetiştiriliyor.
İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri' uygulamasını Adıyaman'da sürdürdüklerini söyledi. Taşçı, şöyle konuştu:'Fatma Mutlu hocamız ve ekibi 3 ramazandır bu geleneği yaşatıyor. Allah hocamız ve ekibinden razı olsun. Mahallelerde borcunu ödeyemeyen kardeşlerimizin borçlarını ödüyorlar. Gönüllü arkadaşlarımız işletmelere biraz da fazla para ödemek suretiyle ramazan ayının sonuna kadar ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için çalışmaları sürdürüyorlar. Atalarımızdan, Osmanlıdan bize geçen bu güzel geleneği biz de Adıyaman'ımızda bu şekilde sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 500 bin liraya yakın ödeme yaptılar.'